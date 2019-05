Gilbert Opsteyn is nieuwe ereburger van Maasmechelen

Maasmechelen - Gilbert Opsteyn is ereburger van Maasmechelen. De gemeenteraad besliste tijdens de zitting van 14 mei deze titel toe te kennen aan dhr. Opsteyn, op voordracht van de gemeentelijke cultuurraad.

Deze titel wordt toegekend aan ‘personen die prestaties leveren die van uitzonderlijke betekenis zijn voor de gemeenschap van onze gemeente en bijgedragen hebben aan de uitstraling van de gemeente Maasmechelen’. Met deze toekenning wil het gemeentebestuur Gilbert uitdrukkelijk bedanken voor zijn algemene verdiensten in de gemeente Maasmechelen.

Bijzondere aandacht gaat naar de vele inspanningen voor het carnaval en zijn inzet voor het opstarten en openhouden van het carnavalsmuseum. Zijn loopbaan in het onderwijs als leerkracht lichamelijke opvoeding werd aangevuld met tal van andere ‘sportieve’ activiteiten. Zo zorgde hij steevast voor sfeer op de activiteiten van Interscholen. Gilbert was de bezieler van Mini-trappers Maasmechelen, meervoudig kampioenenploeg en zelfs winnaar van de Belgische beker. Daarnaast ook nog actief in andere balsporten zoals Handbal65 en als volleybalspeler bij VCM.

Naast het sportieve aspect is Gilbert een drijvende kracht van dialectvereniging Veldeke en jarenlang actief als kookvader op KSA-kampen.

Uit al deze activiteiten blijkt een grote betrokkenheid en een enorm engagement naar onze gemeente. Tijdens een feestelijke huldiging op dinsdag 28 mei ontving Gilbert de titel van ereburger officieel uit handen van burgemeester en schepenen. Heel wat ‘oude’ bekenden droegen hun steentje bij om er een mooie avond van te maken, vol met anekdotes en herinneringen uit het rijk gevulde leven van de nieuwe ereburger.

Naast Gilbert Opsteyn dragen ook John Terra en Jan Kohlbacher de titel van ereburger Maasmechelen. Pater Michelle Delille was ook ereburger van onze gemeente. Hij overleed in 2005 waardoor deze titel vervalt.