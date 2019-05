Heusden-Zolder -

Bij de politie zijn woensdagochtend vier inbraken in Heusden gemeld. De feiten gebeurden op de Veenderweg, Guido Gezellelaan en de Beringersteenweg (2). Op de Beringersteenweg werd ook een inbraakpoging vastgesteld. Een van de getroffen panden was een kapsalon op de Beringersteenweg. Daar haalden de dieven het slot uit de deur om binnen te geraken. Op het eerste gezicht was er niets verdwenen. De buit op de andere adressen is nog niet bekendgemaakt.