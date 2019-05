Politie Diest heeft handen vol met dronken en gedrogeerde personen

De politiezone Demerdal heeft de laatste dagen de handen vol gehad met enkele personen die onder invloed waren. Een dronken vrouw sloeg een andere vrouw met een flesje op het hoofd en beschadigde ook een geparkeerde auto. De politie bracht ook een dronken man naar huis maar toen hij voor moeilijkheden bleef zorgen werd hij opgesloten in de cel om zijn roes uit te slapen. Ook werd de politie geconfronteerd met een man die onder invloed van drugs was en agressief te keer ging. Hij werd opgesloten in de cel. Bij het verlaten van de cel begon hij opnieuw kabaal te maken waarop hij opnieuw werd opgesloten.