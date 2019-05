Is dit wel een goed idee? Man heeft leeuw als huisdier

Misschien slaap jij ook wel met een kat of hond op het voeteneinde van je bed, maar Zulkaif uit Pakistan heeft meer plaats nodig. Zijn huisdier is namelijk een leeuw en het is zeker geen pluchen versie. De leeuw, Babbar genaamd, is zowat een half jaar oud en loop vrij rond in het huis van Zulkaif. Hij poseert er trots mee op zijn groot bed en laat ook zijn vrienden meegenieten van zijn speeltje. Babbar zelf heeft nooit iets anders gekend, en laat het zich welgevallen, inclusief de 8 kilo vers vlees die hij elke dag voorgeschoteld krijgt. Hij weegt nu 75 kilo, maar een volwassen leeuw haalt vlot 200 kilo, benieuwd of hij ook dan nog een plekje krijgt in het bed van Zulkaif. Ons lijkt het alvast niet de aangewezen habitat voor een wild dier.