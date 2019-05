In Elen, op de grens met het Maaseikse dorpje Heppeneert, vindt momenteel een reconstructie plaats in het kader van de brutale moord op de 61-jarige Gerty Vanhoef.

Op 28 augustus vorig jaar werd de vrouw met messteken om het leven gebracht. Daarna werd brand gesticht in de historische Damiaanhoeve. “We willen nagaan of we niets over het hoofd hebben gezien”, is ...