Beweerde Syrië-ronselaar uit Maaseik vrijgesproken

Brussel / Maaseik - Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag een beweerde Syrië-ronselaar uit Maaseik volledig vrijgesproken.

In eerste aanleg was de man, Mohamed Z., nog veroordeeld tot 10 jaar cel omdat de correctionele rechtbank van oordeel was dat hij een hele groep vooral jonge moslims uit Maaseik geradicaliseerd had en ertoe aangezet had naar Syrië te vertrekken. Volgens het hof van beroep zijn die feiten niet bewezen. Een tweede man, Khalid B., is wel veroordeeld maar krijgt een celstaf van 3 jaar met uitstel. Ook hij was in eerste aanleg tot 10 jaar cel veroordeeld. Een derde man is, net als in de correctionele rechtbank, ook volledig vrijgesproken.

Khalid B. Foto: HBvL

Het onderzoek naar de verschillende betrokkenen begon toen speurders van de federale gerechtelijke politie die onderzoek voerden naar Sharia4Belgium merkten dat een aantal mensen die opdoken in de entourage van Fouad Belkacem hen bekend voorkwamen. Het bleek te gaan om mensen die in de eerste helft van de jaren 2000 verdacht werden van lidmaatschap van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), de Marokkaanse terreurorganisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca, op 16 mei 2003, en de aanslagen in Madrid in maart 2004.

Nader onderzoek wees volgens het federaal parket uit dat twee verdachten, Khalid B. en Mohamed Z., een hele groep vooral jonge moslims uit Maaseik geradicaliseerd hadden en ertoe aangezet hadden naar Syrië te vertrekken. Vijftien mensen, bij wie twee minderjarigen, zouden dat ook gedaan hebben.

Vrijgesproken

Khalid B. en Mohamed Z. werden door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel, en zeven anderen verdachten kregen celstraffen van 3 tot 8 jaar. Drie verdachten, bij wie Bilal E.I., werden vrijgesproken en voor een laatste verdachte werd de strafvordering onontvankelijk verklaard.

Khalid B. en Mohamed Z. gingen in beroep tegen hun veroordeling en woensdag heeft het hof Mohamed Z. volledig vrijgesproken. Ook de vrijspraak van Bilal E.I. werd bevestigd terwijl Khalid B. gedeeltelijk werd vrijgesproken en een veel lagere straf kreeg.