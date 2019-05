‘Stranger Things’-ster is het nieuwe gezicht van Saint Laurent

Saint Laurent heeft een nieuw uithangbord beet: de nog steeds maar 16-jarige Finn Wolfhard. De acteur is vooral bekend van zijn rol als Mike Wheeler in de Netflix-reeks ‘Stranger Things’.

Millie Bobby Brown past maar beter op, want ze krijgt in de modewereld concurrentie van haar ‘Stranger Things’-collega Finn Wolfhard. Terwijl zij een van de gezichten is van Calvin Klein, wordt hij nu aan boord gehaald door de Italiaans-Belgisch modeontwerper Anthony Vaccarello die aan het hoofd staat van Saint Laurent.

En de amper 16-jarige acteur moest al meteen aan de slag gaan. Zo werd er al een campagne gelanceerd met zwart-witfoto’s van de Britse fotograaf David Sims waarin hij onder meer een leren jas en een zwart kostuum met bolletjeshemd draagt.