Detectorendag in SBS De Hoeksteen in Korspel

Korspel

Beringen - Op dinsdag 28 mei hielden de kinderen van het 6de leerjaar van SBS De Hoeksteen i.s.m. de Heemkundige Kring Beverlo een heuse detectorendag.

De dag startte met een filmfragment over het bombardement te Beverlo in mei 1944. Waarom zul je denken? Wel, in de Kardijk staat één van de vier motoren van een vliegtuig dat ergens in de Zuidstraat in die tijd crashte. Deze vond men in 2002 terug met behulp van metaaldetectoren.

De link was snel gelegd. Enkele metaaldectoristen legden de leerlingen de werking hiervan uit. In de namiddag mochten zij dan zelf op pad gaan met een detector in de hand. Vele spullen werden opgevist en als pronkstuk mee naar huis genomen. Een dag om niet snel te vergeten.