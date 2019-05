Kristen Stewart verbaast met nieuwe look zonder wenkbrauwen

Kristen Stewart (29) mocht als een van de uithangborden bij Chanel niet ontbreken op de Métiers d’Art show van het modehuis in Seoul in Zuid-Korea. Toch was het voor velen even schrikken toen de actrice op de rode loper verscheen zonder zichtbare wenkbrauwen en zonder beha aan.

Kristen Stewart houdt er duidelijk van om te experimenteren met haar looks en blijkbaar zijn het de laatste tijd vooral haar wenkbrauwen die regelmatig een make-over krijgen. Zo was ze op de rode loper van het Met Gala nog te zien met oranje en witte exemplaren. Voor de Chanel Métiers d’Art show in Seoul ging ze echter nog een stapje verder.

De actrice had namelijk haar wenkbrauwen gebleacht waardoor het wel lijkt alsof ze er helemaal geen meer heeft. Dat werd bovendien nog eens benadrukt door de felgroene oogschaduw die ze op had. Die bizarre look werd trouwens afgewerkt met een doorzichtige blouse van Chanel waaruit bleek dat ze ook haar beha had thuisgelaten.