Emotionele Julie Van den Steen stopt met radio maken: “Alsof ik afscheid neem van mijn lief”

Julie Van den Steen stopt met de Ochtendshow op MNM. Dat kondigde ze samen met Peter Van de Veire aan tijdens het ochtendprogramma in ‘De grote Peter Van de Veire ochtendshow’. Het werd een emotioneel moment voor de 26-jarige radiopresentatrice: “Het voelt alsof ik afscheid neem van mijn lief.”

Woensdagochtend was het de (voorlopig) laatste keer dat Julie Van den Steen op de radio te horen was. Ze stopt niet enkel met de ochtendshow, waar ze al vijf jaar lang sidekick is van Peter Van de Veire, maar ook met radio maken in het algemeen. De jonge radiopresentatrice vindt het tijd voor iets anders, en ook tijd om bij te slapen.

“Ik was net afgestudeerd, vijf jaar geleden, en de dag erna stond ik plots in de lift van de VRT”, zei een emotionele Van den Steen om 7.45 uur tijdens het ochtendprogramma op MNM. “Het ging allemaal zo snel. Ik heb hier zoveel mooie kansen gekregen. Ik heb zoveel geleerd en zalige, interessante mensen leren kennen. Ik heb gelachen, gehuild en ben boos geweest. Al heeft dat laatste ook wat te maken met het feit dat mijn wekker elke dag om drie uur in de ochtend afgaat.”

Nieuwe uitdaging

Het afscheid viel Van den Steen duidelijk zwaar. “Precies alsof ik afscheid neem van mijn lief, of een vriend”, zei ze terwijl de tranen over haar wangen rolden. Ze richtte zich ook tot Peter Van de Veire, haar mentor. “Merci om mijzelf te laten ontdekken, me te laten ontdekken dat ik het kan. Merci om mij te doen lachen. Je bent mijn eeuwige vriend, een papa. Dit was de beste ochtendshow van Vlaanderen. Maar eerst ga ik even rusten, en niet opstaan voor negen uur. Ik ga wel iets anders doen, een nieuwe uitdaging. Ik zie jullie allemaal graag, ik ga jullie erg hard missen. Tot snel.”

Van de Veire kon niet veel anders uitbrengen: “Graag gedaan.” Julie draaide vervolgens een van haar lievelingsplaatjes: ‘Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)’ van Quindon Tarver.

Bekijk de volledige aankondiging in deze video: