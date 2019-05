Politie verspreidt beelden valse bommelder Diest: “We nemen dit heel ernstig”

Westerlo / Diest -

In het VTM-opsporingsprogramma Faroek doet de federale politie dinsdag een oproep naar aanleiding van een valse bommelding in Diest, Aarschot en Westerlo, waardoor meer dan 21.500 leerlingen moesten worden geëvacueerd. De man had een brief opgehangen bij het politiekantoor en dreigde een bom te laten ontploffen in één van drie scholen. Uit camerabeelden blijkt dat hij die nacht had rondgefietst met een jerrycan in Westerlo.