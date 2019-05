Eva De Roo in alle stilte getrouwd met Jan Paternoster

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo (31) en haar rocker Jan Paternoster (30) zijn in alle stilte getrouwd. Het feest vond plaats aan de vierkantshoeve van collega-muzikant Daan in Overijse.

Ze deden het in alle stilte, anderhalve week geleden, maar nu mag het geweten zijn. Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo en Jan Paternoster, frontman van rockband Black Box Revelation, zijn officieel gehuwd. Het verklaart meteen waarom de twee onlangs een foto postten op Instagram van zichzelf met een slinger met papieren witte duiven. “Het seizoen van de tortels”, stond daarbij geschreven. Het trouwfeest zelf ging door aan de vierkantshoeve van muzikant Daan Stuyen in het Vlaams-Brabantse Overijse.

Eind december 2018, tijdens de meest recente editie van De Warmste Week, de solidariteitsactie van Studio Brussel die De Roo mee presenteerde, leidde een knappe verlovingsring om haar vinger ertoe dat hun huwelijksplannen uitlekten. “Het stond in de sterren geschreven dat we zouden trouwen. Als een van de heetste gitaristen van ons land het je dan ook echt vraagt, dan twijfel je niet”, liet De Roo daarna optekenen.

Foto: rr

In de zomer van 2017 kwam naar buiten dat de twee een stel zijn. Meer dan een halfjaar eerder namen zowel De Roo als Paternoster nog deel aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ze haalden zelfs beiden de finaleweek, maar van verliefdheid was op dat moment nog geen sprake. Zij was toen nog samen met haar Franse vriend Rémi, Paternoster met actrice Anemone Valcke.