Steven Van Herreweghe is stiekem al drie jaar verloofd

Steven Van Herreweghe (41) heeft zijn vriendin drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Dat verklapte hij gisteravond aan James Cooke in de rubriek ‘Bedgeheimen’ in ‘Gert Late Night’. Alleen intimi wisten dat de tv-presentator verloofd was, tot nu.

Van Herreweghe is samen met Katrien Vanderlinden (32), die als art director werkt voor televisie en ook muurdecoraties maakt met haar bedrijfje Wonderwalls. Ze leerden elkaar op café kennen in 2007. Het koppel ging in 2015 uit elkaar, – Van Herreweghe had toen een korte relatie met MNM-presentatrice Julie Van den Steen (26) – maar kwam een jaar later weer samen.

De twee hebben samen twee zoontjes, Lenni (6) en Flinn (5).