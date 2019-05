BrusselHeeft Tom Van Grieken van Vlaams Belang een andere partij gemaakt? Of is hij een wolf in schaapsvacht waar de andere partijen maar beter afstand van houden? De stijl is veranderd en de partij zegt voor het eerst dat ze zonder breekpunten wil onderhandelen omdat ze verantwoordelijkheid wil opnemen. Maar binnen het nieuwe rechts dat Vlaams Belang kopieert van de internationale alt-right beweging, is de natie nog steeds blank en aartsconservatief.