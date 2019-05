Woedende Chelsea-coach verlaat vroegtijdig laatste training voor finale na akkefietje tussen spelers

Bij een oefening vond Higuain dat Luiz te zwaar het contact opzocht met de Argentijn. Sarri ging na het conflict even met Luiz spreken, maar liep daarna richting uitgang. Bij het verlaten van het veld trapte de 60-jarige Italiaan nog eens zijn blauwe petje weg voor het oog van alle camera’s.

Chelsea en Arsenal treffen mekaar woensdag om 21 uur Belgische tijd in een Londens onderonsje voor de finale van de Europa League.

??Maurizio Sarri was clearly irked by something at Chelsea's training session ahead of tomorrow's Europa League final.



The Italian threw his hat on the floor and then kicked it before heading down the tunnel in Baku ???? pic.twitter.com/vIFazJa5C4