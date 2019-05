Eline Leurs - helikopterpilote bij Defensie

Vrouwelijke helikopterpiloten: er zijn er slechts vijf in het Belgisch leger, en Eline Leurs (32) uit Neeroeteren is daar eentje van. Kapitein-vlieger Eline draait al zeven jaar mee met het 40ste smaldeel van Koksijde, dat vooral bekend is van reddingen op zee, maar ook zwaar verbrande patiënten overvliegt en bijstand biedt bij grote rampen. “Ook na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek kwamen wij in actie. Dat was echt wel heftig”, aldus Eline, die naast de search and rescue-opdrachten nog heel andere ambities koestert bij Defensie. Momenteel volgt ze een opleiding om als helikopterpilote bij de marine aan de slag te gaan. “Inschepen en de wereld afreizen: dat is echt een droom.”