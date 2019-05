Te dikke ref? Niet fluiten

KBVB zal vetpercentages van topscheidsrechters en -assistenten in juli en oktober meten

De KBVB zal in de toekomst het vetpercentage van de Belgische topscheidsrechters en -assistenten meten en beoordelen. Wie nog een match wil fluiten, mag op 15 juli niet meer dan 15% vet aan zijn lichaam plakken hebben. Tegen 17 oktober moet dat zelfs 12% of minder zijn. De refs en assistenten die boven de limiet zitten, krijgen geen wedstrijden toegewezen. “De eisen die we stellen zijn realistisch”, aldus Frank De Bleeckere.