Bocholt-Visé, dat vormt donderdag (20.15u) hoofdstuk twee van de finale van de play-offs in de BeneLeague. “Die 29-26-nederlaag van vorig weekend is behoorlijk hard aangekomen. Maar we hebben geen keuze: we moeten donderdag de stand weer in evenwicht brengen”, reageert Bartosz Kedziora, die Bocholt volgend seizoen verruilt voor… Visé.