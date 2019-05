DE MAN DIE ZIJN VOLK LEERT TENNISSEN

Zoals Hendrik Conscience zijn volk destijds leerde lezen, zo leert Ruben Neyens zijn volk… tennissen. De amper 34-jarige (tennis)leraar, afkomstig uit Ham, geeft wereldwijd lezingen aan tenniscoaches, met soms zelfs sessies van duizend trainers in één keer. Neyens vertoeft voor conferenties van Abu Dhabi over Wimbledon tot Miami zo’n 180 dagen per jaar in het buitenland. “En dan moet je weten dat ik vliegangst heb”, lacht de man, die ook de kinderen van ons koningspaar leerde tennissen (“Tot drie keer per week in het paleis in Laken”) en ook nog marathons loopt (“Twee dagen nadat ik de marathon van Parijs had gelopen, zat ik alweer op het vliegtuig naar Amerika voor een lezing.”) Aangename kennismaking.