RKC Waalwijk keert terug naar Eredivisie na incidentrijke barragematch

RKC Waalwijk keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim verzekerde zich in Deventer op sensationele wijze van promotie naar het hoogste niveau, na een 4-5 zege tegen Go Ahead Eagles. Het eerste duel afgelopen zaterdag in Waalwijk was nog zonder doelpunten geëindigd (0-0).

De beslissende gelijkmaker van RKC viel in de vijfde minuut van de extra tijd en kwam op naam van Stijn Spierings (4-4). Daarna benutte Mario Bilate ook nog een strafschop namens de uitzinnige bezoekers: 4-5. De tweede helft in Deventer begon wat later door een incident in de RKC-kleedkamer. Later bleek dat een staflid onwel was geworden. Hij was bij kennis en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is op dit moment stabiel, laat RKC weten. Bij het winnende kamp stonden Anas Tahari en Dylan Seys in de basis, Gigli Ndefe bleef op de bank.

De teleurstelling bij Go Ahead was groot. Foto: Photo News

Twente steeg als kampioen naar de Eredivisie. De Graafschap en Sparta Rotterdam spelen later dinsdag om het laatste ticket voor eerste klasse. (belga)