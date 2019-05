Terugkeer van Marie-Rose in ‘Familie’ lijkt ver weg: collega’s klagen over “divagedrag”

Een snelle terugkeer naar ‘Familie’ zit er niet in voor Martine Jonckheere. Dat schrijft Dag Allemaal. De opnames voor het volgende seizoen zijn volop aan de gang, maar de 63-jarige actrice is daar niet bij.

De makers van de soap zeggen dat er geen verhaallijn meer is voor haar personage Marie-Rose, die in ‘Familie’ in de cel zit wegens de moordpoging op Amélie (Erika Van Tielen). Op de set klinkt het echter anders: het divagedrag van Jonckheere zou voor een haar in de boter zorgen. Zo wordt gezegd dat de actrice tijdens de middagpauzes het liefst in haar loge luncht, weg van andere collega’s. “Als ik daar zin in heb, is dat toch mijn recht? Ik heb dat geleerd van Jacques Vermeire. Ik wil me concentreren op de namiddagscènes, met divagedrag heeft dat niets te maken.” De actrice maakt zich eigenlijk geen zorgen, ze heeft vaak contact met de programmamakers.

“Er worden nooit afspraken gemaakt over eventuele toekomstige samenwerkingen”, klinkt het eensgezind bij de programmamakers. “Maar Martine is meer dan welkom als er zich nog een verhaal aandient rond Marie-Rose.”