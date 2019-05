Niet De Wever of Di Rupo, maar Pascal Arimont is de populairste politicus

Niet Bart De Wever, Elio Di Rupo of Hilde Crevits is de populairste politicus van ons land. Die eer is weggelegd voor Pascal Arimont. Wie, zegt u? Een Europarlementslid uit Sankt Vith, in de Oostkantons. Zondag kleurde in zijn kieskring 22,07 procent van de kiezers het bolletje naast zijn naam in. “Ik ken hen bijna allemaal persoonlijk.”