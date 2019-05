TIPS. Verfrissende pralines en jarig design

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Liefde op het strand



Het Nederlandse lingeriemerk Love Stories gaat opnieuw in zee met H&M. En dat mag je letterlijk nemen. De tweede lijn bestaat uit badmode en allerlei accessoires. Lig je graag een hele dag in je ligzetel ligt of toch liever surfen: hoofdontwerpster Marloes Hoedeman belooft in de nieuwe ‘love affair’ met de Zweedse keten voor iedereen wat wils. De lijn bestaat uit 26 items en vooral oranje, roze en groene stuks. Verkrijgbaar vanaf 13 juni via de site en geselecteerde verkooppunten.

lovestoriesintimates.com

Verfrissende pralines

De zomer staat voor de deur en dat seizoen gaat nauw samen met felle kleuren en een goed humeur. Daar heeft de Belgische chocolatier Pierre Marcolini op ingespeeld met zijn nieuwe collectie pralines met ijs in de bontgekleurde kern. Deze kleine pleziertjes bevatten minder dan 10 procent suiker per 100 gram en zijn omhuld met een fijn laagje chocolade in vijf uitvoeringen, waaronder framboos en mango. Voor een langwerpig doosje met 6 stuks in dezelfde smaak betaal je 9 euro.

marcolini.com

Jarige print

Hiep hiep hoera voor Brabantia. Het designmerk bestaat honderd jaar en dat wordt gevierd met de herlancering van de iconische Patrice-print. Je herkent de print aan het bloemendessin uit 1969 tegen een oranje achtergrond, die vroeger misschien stond te blinken in de keuken van je (o)ma. De retrobloem komt terug op een nieuwe afvalemmer in het gamma, de Bo Touch Bin, maar ook op een pedaalemmer, broodtrommel en voorraadbus. Vanaf 12,95 euro.

www.brabantia.com

Nieuw shopadresje

Wie in Antwerpen komt, kent de CDKN Concept Store – dat staat voor Criminal babies, Dandy kids, Killer women & Notorious men – misschien al van in Wijnegem of in de Stadsfeestzaal. Binnenkort komt er een pop-up bij in de Knokse Dumortierlaan 21. Ook hier zal de focus op kleine en grote Belgische merken liggen. Verwacht je onder meer aan tafeldecoratie van Table in a Box en zoetigheden van The Dough Bar om te ontdekken. Vanaf 27 juni tot en met 1 september.



cdkn-bvba.webshopapp.com