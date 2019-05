ROLAND GARROS. Ex-winnares Ostapenko overleeft eerste ronde (opnieuw) niet, Zverev moet ruim vier uur zwoegen

Jelena Ostapenko (WTA 39) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Letse verloor met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 43).

Ostapenko won in 2017 op haar twintigste verrassend de titel in Parijs. Een jaar later moest ze, net als bij haar eerste deelname in 2016, al na een ronde opkrassen. Dat lot is haar ook nu beschoren.

Victoria Azarenka, laureate van de Australian Open in 2012 en 2013, mag zich nu opmaken voor een duel met ‘s werelds nummer 1 Naomi Osaka. De Japanse moet wel nog voorbij de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90).

Zverev moet ruim vier uur zwoegen

Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Duitser kreeg de kwalificatie tegen de Australiër John Millman (ATP 56) echter niet cadeau.

Pas na vier uur en acht minuten stond de 7-6 (7/4), 6-3, 2-6, 6-7 (5/7) en 6-3 eindstand op het scorebord van Court Philippe-Chatrier. In zijn volgende wedstrijd staat Zverev tegenover de Zweedse qualifier Elias Ymer (ATP 115).

De 22-jarige Duitser haalde vorig jaar, bij zijn derde deelname op de hoofdtabel, de kwartfinales in Parijs. Vorig weekend toonde hij zijn gravelvorm door de titel te pakken in Genève, goed voor zijn elfde toernooizege.

Del Potro neemt eerste horde

Juan Martin del Potro (ATP 9) heeft zich dinsdag niet laten verrassen in de eerste ronde van Roland Garros. De 30-jarige Argentijn, het achtste reekshoofd, klopte de Chileen Nicolas Jarry (ATP 58) met 3-6, 6-2, 6-1 en 6-4.

Del Potro, vorig jaar halvefinalist, neemt het nu op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 72) of de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 66).