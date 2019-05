John Crombez (SP.A): “Ik ga de mogelijkheden niet beperken”

SP.A-voorzitter John Crombez werd dinsdagnamiddag door de koning ontvangen op het paleis voor een verkennend gesprek. Nadien sprak hij bijna op verzoenende toon en wilde hij geen enkele optie van tafel vegen. “Ik ga niets zeggen dat de mogelijkheden beperkt”, verklaart hij.

“De grote partijen hebben de kaarten om oplossingen te vinden, meer dan de rest. En het is niet aan de kleine partijen of verliezers om richting aan te geven. Daar moeten we bescheiden in zijn”, opent Crombez.

De vragen over een mogelijk coalitie met vier Vlaamse partijen (Open Vld, CD&V, Groen en SP.A) zonder N-VA ontweek de voorzitter van de socialisten.

Oplossingen

“Geen mens die dat op dit moment weet. We hebben alles gezegd wat we wilden zeggen tijdens de campagne en nu is het tijd om oplossingen te zoeken. Ik ga niet degene zijn die dingen gaat uitsluiten, beperken of onmogelijk maken. Integendeel. Ik pleit ervoor dat iedereen zijn commentaar beperkt en oplossingen zoekt. Ik zie er veel die voor de camera zeggen dat ze oplossingen willen en dan tegengestelde verklaringen afleggen. Dat geldt nog meer voor Bart De Wever”, aldus Crombez.

De bal ligt voor SP.A, een van de verliezers van de verkiezingen, duidelijk in het kamp van de grote partijen. Crombez stelt zich bescheiden op en wil een ellenlange regeringsvorming vermijden.

“Ik zie het niet zitten dat het land lang zonder regering blijft”, zegt hij. “Ik heb geen zin in een campagne na de verkiezingen. Sommigen vinden dat een blokkering beter is, maar daar ben ik het niet mee eens”, besluit Crombez.