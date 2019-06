Seks, drugs en pianoballads: ‘Rocketman’ toont Elton John onverbloemd

Na ‘Bohemian Rhapsody’ is er een nieuwe biografische musical in de zalen. ‘Rocketman’ van Dexter Fletcher beschrijft het leven van Elton John, die briljante hitmachine uit de jaren 70 en 80. Die probeert in tegenstelling tot de film over Queen-frontman Freddie Mercury de homoseksualiteit van zijn muzikale held niet af te zwakken. “Ik moest Elton zo trouw mogelijk vertolken”, adus acteur Taron Egerton op het voorbije festival van Cannes.