Snikkend op de zetel in een gatlelijke pyjama, glaasje wijn bij de hand. Dat is het beeld dat ons steeds voorstond bij het horen van de naam RenéeZellweger. Dat moeten we toch bijstellen na het kijken van Netflixsoap op steroïden ‘What / If’: Zellweger blijkt plotsklaps de gedroomde booswicht.