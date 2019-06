Otto-Jan Ham, bevrijd van 'De Ideale Wereld': “Ik kon niets relativeren”

Sinds deze week terug op tv: Otto-Jan Ham (40), die zich heeft omgeschoold tot quizmaster om ‘De Campus Cup’ in goede banen te kunnen leiden. “Ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik ‘De Ideale Wereld’ achter me heb gelaten”, zegt hij. “Omdat ik voortdurend boos en geërgerd moest zijn, en dat bleef aan me plakken.”