Wie schiet ’s nacht in de buurt van het Raadshof in Neeroeteren?

Maaseik -

Bij de politie is donderdag even voor 4 uur een oproep binnengekomen van verdachte toestanden op Raadshof in Neeroeteren. Een bewoonster had er geweerschoten gehoord. Volgens haar was het al aan de gang van even na middernacht. De vrouw verklaart dat het regelmatig gebeurt, ook in het weekend. Waar het vandaan komt, weet ze niet. Het is de eerste keer dat ze belt. Een ploeg van de politie ging ter plaatse, maar kon niets vaststellen.