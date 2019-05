De schuurpapieren voice-over. De hersendodende praatjes. En die veel te dunne muur tussen toilet en slaapvertrekken. Bij het kijken ‘Love Island’ viel onze mond open van verbazing. Dat bedoelen we allesbehalve positief.

Vergeef het ons. We gaan het welgeteld één aflevering uithouden op ‘Love Island’. Dus als er ondertussen duchtig in het rond gepeesd wordt, of Sebastiana een van de vrijgezelle mannen op zijn kanis klopt ...