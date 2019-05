Vrouw wordt aangevallen door dief, maar dat laat dochter (11) niet zomaar gebeuren

Bewakingsbeelden hebben vastgelegd hoe een 11-jarig Argentijns meisje ingrijpt tijdens een diefstal. Op de beelden zien we hoe een man haar mama benadert om haar scooter te stelen. Het meisje ziet dit gebeuren en twijfelt geen seconde om in te grijpen. Ze slaat de dief op zijn hoofd en duwt hem weg van haar mama. Wanneer de dief probeert te ontkomen, zetten moeder en dochter samen de achtervolging in. De man werd jammer genoeg niet gevat.