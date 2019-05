Herk-de-Stad -

In de sporthal van campus D van de Sint-Martinusscholen is vanmiddag een lamp in brand geschoten. Een condensator bij de lamp was oververhit geraakt. De sporthal was op dat moment leeg. Wel waren twee klassen in de kleedkamer zich aan het omkleden. Zij moesten naar buiten. Ondertussen was de brandweer verwittigd. Het vuur was gedoofd voor de aankomst van de brandweermannen.