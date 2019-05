Meghan Markle bedankt voor bezoek van Trump

Begin juni zakt de Amerikaanse president Donald Trump af naar Groot-Brittannië, waar hij een bezoek zal brengen aan enkele royals in Buckingham Palace. Meghan Markle zal niet van de partij zijn. Zij heeft vriendelijk bedankt voor de ontmoeting. Dat schrijft de internationale pers.

De Britse koningin Elizabeth II heeft een driedaags staatsbezoek voor Donald Trump, zijn vrouw Melania en hun kinderen georganiseerd. Op de planning? Onder meer een bezoek aan tentoonstellingen, een tour langs de Londense trekpleisters en een lunch, gevolgd door een kopje thee met Kate Middleton, prins William en prins Harry. Meghan Markle, die op 6 mei is bevallen van zoontje Archie, zal niet van de partij zijn.

In het verleden, nog voor ze officieel deel uitmaakte van de koninklijke familie, trok Markle fel van leer tegen Donald Trump. In een televisie-interview in 2016 noemde ze zijn manier van politiek voeren “vrouwonvriendelijk” en “polariserend”. Het is niet geweten of de hertogin van Sussex het de ontmoeting afwimpelt omdat ze momenteel nog in zwangerschapsverlof is of wegens persoonlijke overtuigingen. Maar ze zal zeker niet op de foto’s van het moment te bespeuren zijn.

Op 8 juni zal de wereld de kersverse mama zich wellicht wel aan de wereld tonen op het balkon van Buckingham Palace. Dan vindt de jaarlijkse parade Trooping The Color plaats, ter ere van de Queen die op 21 april haar 93ste verjaardag vierde.