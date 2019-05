Koning Albert bereid DNA af te staan in zaak-Delphine Boël

Koning Albert II gaat akkoord om DNA af te staan. Delphine Boël dringt daar al langer op aan om te kunnen bewijzen dat Albert haar vader is.

In een persbericht laat het Paleis weten dat de koning op 16 mei kennis heeft genomen van het arrest van het Hof van Beroep in Brussel en dat hij een DNA-staal zal afleveren. Deed hij dat niet, hing een dwangsom van 5.000 euro per dag boven het hoofd. Hij riskeerde ook dat de rechtbank zijn weigering zou beschouwen als een bekentenis over het vaderschap van Boël.

Dat Jacques Boël niet de biologische of wettelijke vader is van Delphine Boël, stond al langer vast. Om uitsluitsel te geven over het vaderschap beval de rechter Koning Albert II om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan. Maar die weigerde dat. Zijn advocaten stelden dat Albert II geen staal diende in te leveren omdat zij beroep hadden ingetekend tegen het arrest bij het Hof van Cassatie. Nu laat het paleis dus weten dat Albert toch akkoord gaat en een staal zal afleveren.

De zaak-Delphine Boël is zeer pijnlijk voor koning Albert, zei diens advocaat Guy Hiernaux onlangs nog. “Hij lijdt er enorm onder. Al vijf jaar wordt hij achtervolgd door een verhaal dat 50 jaar teruggaat (tot 1968, toen Delphine werd geboren, nvdr.). En zijn gezondheid is verre van goed.”

Zes jaar geleden startte Delphine Boël een rechtszaak om de erkenning te krijgen dat zij de natuurlijke dochter is van Albert II, uit een relatie met barones Sybille de Selys Longchamps. Ze heeft altijd beweerd dat ze niet uit is op centen, enkel op erkenning.