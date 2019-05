In China kun je meerijden met de Nijntje-metro

In China zijn ze dol op Nijntje, of Mi Fei zoals het konijntje van Dick Bruna daar heet. Zo dol dat ze zelfs hele metrostellen bekleden met de tekeningen.

Nijntje, Miffy, Mi Fei, het figuurtje dat door Dick Bruna werd bedacht is, wereldwijd razend populair, en sinds kort rijdt er zelfs een nieuwe knaloranje metro rond in de stad Shenzen die helemaal ingepakt is in tekeningen van het konijntje. Ook de hond Snuffie is van de partij en overal staan eveneens de typische bloemen van de hand van inmiddels overleden Nederlandse tekenaar.

Wel is het niet de eerste in zijn soort in China. Ook in de stad Guangzhou reed er al een Nijntje-metro rond, zij het wel in een blauwe versie.