Google lanceert Belgische ‘Google Assistent’ met Nederlands accent

Google lanceert de Belgische versie van Google Assistent. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. De digitale assistent die je kan bedienen met de stem is vanaf woensdag volledig beschikbaar. Voor de Vlaamse gebruikers gebruikt Google wel een Nederlands accent.

De digitale assistent van Google wordt beschikbaar voor Android- en iOS- smartphones en hoofdtelefoons.

Via Google Assistent kon je al via je stem een bericht versturen, liedjes beluisteren of navigatieinstructies ontvangen. Maar die functies waren nog niet aangepast aan de Belgische markt. Voortaan zal naar Belgisch nieuws kunnen geluisterd worden of de Belgische voetbalcompetitie kunnen gevolgd worden. Google Assistent spreekt momenteel wel met een Nederlands accent.

Verscheidene Belgische bedrijven springen op de kar. Zo kun je bij Telenet of Proximus je datagebruik opvragen, bpost vragen wanneer een pakketje aankomt, bij de NMBS informeren wat het meest interessante treinticket is, de limiet van je bankkaart opvragen bij ING of via de VRT of de Mediahuis-kranten het nieuws nagaan.