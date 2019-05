Het wordt mooi weer: vijf hoofddeksels om een zonnesteek te voorkomen

Als de zon straks volop gaat schijnen, is het belangrijk om jezelf goed in te smeren om niet te verbranden. Ook een hoofddeksel is geen overbodige luxe, kwestie van je hoofd te beschermen van een vervelende zonnesteek. Dit jaar stelden topontwerpers uiteenlopende trends voor op de catwalk: een overzicht van de meest draagbare creaties.

De luxepet

Met een pet trek je de sportieve kaart. De nieuwste modellen, onder meer geïnspireerd op ontwerpen van Chanel en Armani, krijgen een glamoureuze afwerking. Denk aan hoofddeksels in riet en met lintjes als details of versiering met pailletten. Ook visors - hallo jaren 80! - zijn weer in de mode. Al bieden hoofddeksels met alleen maar een klep geen optimale bescherming voor het hoofd.

Chanel / Emporio Armani / Christian Cowan

Rieten hoeden

De rieten hoed is een klassieker onder de zomerse hoofddeksels. Van panama-exemplaar tot flaphoed of een hoofddeksel met Amish-allure: alles kan. Bij Dolce & Gabbana combineerden ze een rieten hoed met een sjaaltje eronder voor een landelijke toets. Past trouwens ook uitstekend bij twee modetrends: de prairiejurk en de safarilook.

Multifunctionele sjaaltjes

Zet je sjaaltje of foulard deze zomer in voor multifunctioneel gebruik. Bij Elie Saab presenteerde een model op de catwalk een sjaaltje over het hoofd, vastgeknoopt in de hals met een strik. Bij Kate Spade werd een bandana in dezelfde print als een truitje als kapje gedragen. Of ga resoluut voor een Indisch geïnspireerde tulband zoals bij Missoni of Gucci.

Elie Saab / Kate Spade / Missoni

Het vissershoedje

Het hoofddeksel dat doet terugdenken aan de jaren 90 is alweer enkele jaren aan een opmars bezig. De meeste vissershoedjes zijn gemaakt van een waterafstotend materiaal en dus ideaal als een er plots een regenbui passeert op een zonnige dag. Je vindt tegenwoordig ook al exemplaren in stoffen materialen. Verschillende patronen, zoals gezien bij Etro en Anna Sui, maken van het accessoire een echte eyecatcher.

Etro / Anna Sui / Sportmax

Zomerse mutsjes

Een muts enkel voor in de winter? Nee, hoor. Bij Calvin Klein en Michael Kors zetten ze het hoofddeksel in voor de zomer. Het verschil met de wollen exemplaren? De creaties bestaan uit katoen, komen niet tot over je oren en ook gehaakte modellen die je kunt dragen als een baret zijn hip.

Calvin Klein / Etro / Michael Kors