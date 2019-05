Justin Bieber moet huwelijksfeest uitstellen door mentale problemen

Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) zijn dan wel al sinds september officieel getrouwd, op een huwelijksfeest blijft het voorlopig wachten. Dat staat nog steeds op de planning, maar de popster wil naar verluidt eerst voorrang geven aan zijn mentale gezondheid.

Justin Bieber is al sinds vorig jaar een getrouwd man en hoewel hij en Hailey Baldwin aankondigden dat ze in 2019 een grote religieuze ceremonie zouden organiseren om hun verbintenis te vieren, is daar nog niets van in huis gekomen. De reden daarvoor is dat de zanger al een tijdje met mentale problemen kampt.

“Hij focust zich nu eerst op zijn gezondheid”, vertelt een bron aan het magazine People. “Hailey steunt hem nog steeds en ze zullen een feest op poten zetten als hij er klaar voor is. Het belangrijkste is dat hij zich nu eerst weer goed voelt.”

Diepgewortelde problemen

Volgens de bron gaat het wel al een stuk beter met hem sinds hij hulp zocht. “Die behandeling heeft hem al veel geholpen. Het heeft zijn denkwijze veranderd en hij is meer gefocust op het leven van dag tot dag. Wanneer hij te ver vooruit begint te denken, raakt hij gestresseerd en voelt hij te veel druk.”

In maart bevestigde Bieber via Instagram zelf dat hij een moeilijke periode doormaakte. “Ik concentreer me op het oplossen van enkele diepgewortelde problemen die ik heb, zodat ik uiteindelijk een steun kan betekenen in mijn huwelijk en de vader kan worden die ik wil zijn”, klonk het toen.