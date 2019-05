Patiënt gooit computerscherm naar tandarts uit Opglabbeek: “Dat geweld moet stoppen”

“Ik deed mijn job doodgraag. Maar op deze manier wil ik niet meer werken”, sprak de 65-jarige tandarts M.H. uit Opglabbeek in tranen. Hij kreeg een computerscherm naar het hoofd gegooid toen een van zijn patiënten (45) door het lint ging omdat hij niet meteen geholpen werd. De veertiger riskeert een celstraf van vijf maanden en een boete van 800 euro.

Op 29 augustus 2017 bracht een 45-jarige Maasmechelaar een bezoek aan de tandartspraktijk in Opglabbeek. De man zei dat hij niet tevreden was over een eerdere behandeling. Hij kampte nog altijd met kiespijn ...