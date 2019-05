Wouter Beke (CD&V): “N-VA moet ook haar verantwoordelijkheid durven nemen”

“Het zou goed zijn dat er een meerderheid is aan Vlaamse kant maar dat betekent ook wel dat N-VA zelf haar verantwoordelijkheid moet durven nemen”. Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op de uitspraken van PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Di Rupo zei maandag op RTBF dat een regering zonder N-VA en zonder meerderheid aan Vlaamse kant de oplossing kan zijn voor de moeilijke federale regeringspuzzel. Aan Vlaamse kant, en zeker bij N-VA, wordt er scherp gereageerd op die uitspraken van Di Rupo. Voor N-VA-staatsecretaris Theo Francken kan een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant absoluut niet. Ook kandidaat-premier Jan Jambon noemt zoiets “ondenkbaar”. “Zijn oproep is zo’n negatie van het signaal dat zondag is uitgezonden door de Vlaamse kiezer. Dit getuigt van een ongelooflijke wereldvreemdheid”, aldus Jambon in interviews met VRT en vtm.

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke wil een Vlaamse meerderheid, maar heeft ook een boodschap aan het adres van N-VA. “Het zou goed zijn dat er een meerderheid is aan Vlaamse kant, maar dat betekent ook wel dat N-VA zelf haar verantwoordelijkheid moet durven nemen. Zij is de grootste partij langs Vlaamse kant in dat federale parlement. Zij vertegenwoordigt daar de grootste groep Vlaamse kiezers. Ze mag die kiezers ook niet in de steek laten”, aldus Beke in een reactie aan VRT.