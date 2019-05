Buitenlandse media over Belgische verkiezingen: “Onbestuurbaarheid dreigt”

De overwinning van Vlaams Belang is ook enkele buitenlandse media niet ontgaan. Ook zij voorspellen een moeilijke regeringsvorming.

“‘Zwarte zondag’ splijt België’’, kopte de Nederlandse krant NRC gisteren. Ze schrijft dat Vlaams Belang verrassend de grote winnaar is geworden. “Een aanzienlijk deel van het noorden van het land kiest voor een discours van anti-migratie, anti-establishment en Vlaams nationalisme.”

Hoe moet het nu verder? “Zeker is dat België nog verder uit elkaar is gegroeid. Terwijl Vlaanderen naar rechts opschuift, ziet Franstalig België links juist groeien”, schrijft de krant. “De traditionele middenpartijen verliezen, de uitersten groeien. Met het doembeeld van de langstdurende formatie in de geschiedenis van België in gedachten, 541 dagen in 2010-2011, wordt vooral de moeizame vorming van een landelijke, federale regering gevreesd. Onbestuurbaarheid dreigt, want de kaarten liggen moeilijker dan ooit.”

Het NRC vraagt zich af of het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang in de komende maanden zal sneuvelen.

De Volkskrant ziet vandaag “de verliezers aan de formatietafel” zitten. In Wallonië en Vlaanderen kunnen volgens de krant op redelijke termijn regeringen worden gevormd. Maar de federale regeringsvorming wordt een uitdaging, zo klinkt het eufemistisch. De kans dat het cordon sanitaire wordt doorbroken, acht de krant echter klein: “Niemand gaat met Vlaams Belang in zee”.

De Belgen zijn opgestaan in een nog verdeelder land, schrijf de Franse krant Le Monde. De klassieke partijen gaan achteruit en de grote regio’s groeien compleet uiteen. “Deze keer dreigt een complete constitutionele blokkering, met de mogelijkheid dat Vlaanderen van de gelegenheid gebruikmaakt om het confederalisme te forceren waar Bart De Wever al lang voor pleit.”

Persbureau Reuters omschrijft België als een ongemakkelijk huwelijk tussen de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschappen. “Het land riskeert een politieke impasse nu de verkiezingsresultaten de kloof nog dieper maken.”

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dat koning Filip een oplossing zoekt voor de - zoals verwacht - ingewikkelde regeringsvorming. Ook deze krant verwijst naar de lange regeringsvorming van 541 dagen in 2010.

The New York Times meldt kort op basis van persbureau AP dat een extreemrechtse partij in Vlaanderen grote winst heeft geboekt. “Het resultaat gaat het vormen van een nationale regering moeilijk maken.”

Volgens Politico moeten de Belgen mogelijk opnieuw erg lang op een nieuwe regering wachten. “Wat de regeringsvorming mee moeilijk zal maken, is het verlies van de Vlaamse regeringspartijen”, klinkt het. De nieuwswebsite wijst erop dat Vlaams Belang zwaar heeft ingezet op sociale media om zijn boodschap te verspreiden. “Vlaams Belang is erin geslaagd om de Vlaamse politiek opnieuw een ruk naar rechts te laten maken. Dat geeft de traditionele partijen die een nieuwe regering willen vormen enorme kopzorgen. De overwinning leidt ook tot bezorgdheid in de Belgische samenleving over de radicalisering van de politiek in de grotendeels welvarende noorden van het land.”