Arsène Wenger zet Zinedine Zidane in de wind, of toch niet?

In de Franse stad Bordeaux werd maandag een opmerkelijke wedstrijd voor het goede doel georganiseerd. Een hele boel Franse (ex-)topsporters namen het in een voetbal/rugbywedstrijd tegen elkaar op. Een foto die tijdens die partij getrokken werd, ging na afloop viraal op het internet. Op het beeld is immers te zien hoe gewezen Arsenal-coach Arsène Wenger niemand minder dan Real Madrid-coach Zinedine Zidane in de wind zet. Of toch niet?