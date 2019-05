Kirsten Flipkens vecht terug in tweede set, maar is niet opgewassen tegen olympisch kampioene op Roland Garros

Kirsten Flipkens (WTA 64) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 33-jarige Kempense verloor op het Franse gravel in twee sets van de 25-jarige Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59). Na 1 uur en 28 minuten stond de 6-1, 7-5 eindstand op het scorebord van court 6.

Flipkens leidde in de onderlinge duels met 3-1 maar had wel de laatste ontmoeting met de olympisch kampioene van Rio verloren, vorig jaar op hardcourt in het Chinese Wuhan.

Puig nam dinsdag een uitstekende start en kwam 4-0 voor. Flipkens vocht terug en pakte een eerste game maar kon niet verhinderen dat Puig de eerste set met 6-1 op zak stak. In de tweede set herhaalde het scenario zich aanvankelijk. Flipkens keek al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Opnieuw toonde ze haar tanden en knokte zich terug in de set. Maar bij 5-6 en 0/40 verzilverde Puig meteen haar eerste matchbal op de service van Flipkens.

Flipkens stond voor de elfde keer op de hoofdtabel aan de Porte d’Auteuil maar raakte nog nooit voorbij de tweede ronde. Monica Puig neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 21). Die wipte de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 210) met 6-2, 6-3.

Na het verlies van Flipkens en Alison Van Uytvanck (WTA 54), is Elise Mertens (WTA 20) de enige Belgische vrouw in de tweede ronde. De Limburgse speelt daarin tegen de zestienjarige Franse wildcard Diane Parry (WTA 457).