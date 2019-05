Vader van Dutroux-slachtoffer: “Met Vlaams Belang in meerderheid, vertrek ik”

Het zag er rooskleurig uit voor Jean-Denis Lejeune (59): de vader van Julie, een van de slachtoffers van Marc Dutroux, stond op de tweede plaats op de CDH-lijst in Luik. Hij maakte een goede kans om verkozen te raken in het Waals parlement. Maar de kiezers dachten er anders over. Nu zit de man in zak en as.

In maart stelde CDH-voorzitter Maxime Prévot zijn kieslijsten voor. Jean-Denis Lejeune, de vader van Dutroux-slachtoffer Julie, was een verrassend wit konijn. Hij kreeg de tweede plaats op de CDH-lijst in kieskring Luik, vlak achter Waals minister Aldra Greoli als lijsttrekker. Lejeune zou een goede kans maken verkozen te worden. De man staat voor hoop en veerkracht, hij heeft al wat meegemaakt. Maar nu de verkiezingen voorbij zijn, blijken zijn 4.891 voorkeurstemmen niet voldoende.

“Ik verlaat het land”

Lejeune ging zondagavond naar bed om 23 uur, zonder te weten of hij zou worden verkozen of niet. De volledige resultaten kwamen pas maandagochtend binnen. Ze bleken teleurstellend. “Ik ben heel verdrietig”, zegt hij aan La Meuse. “Het is een echte ramp. Dit is een persoonlijke afgang voor mij, ik hoopte op veel beter.”

De grote winst van het Vlaams Belang maakt hem bang. “Vanaf het moment dat extreemrechts en extreemlinks het land domineren, moeten we onszelf vragen beginnen stellen”, zegt hij aan La Meuse. “Als het Vlaams Belang in de meerderheid van de federale regering zit, pak ik mijn koffers in en verlaat ik dit land. Ik wil niet in een extreemrechts land wonen. Ik wil niet dat mijn zoon en dochters een Holocaust meemaken.”

Job kwijt?

De malaise houdt niet op voor Lejeune, die op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid Greoli werkt. Want zijn verlies kan ook gevolgen hebben voor zijn job, zo vertelde partijvoorzitter Prévot hem aan de telefoon. “Omdat de CDH sterk achteruit is gegaan, zullen er ontslagen moeten vallen. De partij zal niet meer de middelen hebben om mensen op een andere plaats te zetten.” Zijn leeftijd speelt daarbij een rol. “Ik sta op het punt 60 te worden. Ik weet niet wat me nog te wachten staat.”