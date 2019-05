Real Madrid-voorzitter: “We proberen al jaren om Hazard te halen, ik hoop dat het voor dit jaar is”

Eden Hazard wordt al geruime tijd gelinkt aan Real Madrid. Clubvoorzitter Florentino Pérez bevestigde maandagavond op de Spaanse radio dat hij de Rode Duivel naar de Koninklijke wil halen.

“We proberen al verschillende jaren Hazard aan te trekken. Ik weet niet of het zal lukken maar ik hoop dat het voor dit jaar is”, vertelde Perez aan radiozender Onda Cero.

De 28-jarige Hazard ligt nog een seizoen onder contract bij Chelsea maar weigert te verlengen op Stamford Bridge. De Blues plakten naar verluidt een transfersom van 130 miljoen euro op zijn hoofd. Real zou zo’n 100 miljoen euro veil hebben voor de aanvoerder van de nationale ploeg, die woensdagavond met Chelsea de Europa Leaguefinale speelt tegen Arsenal.

“Ik ga niet verbergen dat het idee om hem naar Madrid te brengen mij aanspreekt”, ging Perez verder. “En ik hoop dat hij dit jaar voor Real kan spelen.”

“Ramos mag niet gratis naar China vertrekken”

De voorzitter van Real Madrid had het daarnaast over het erg lucratieve aanbod dat aanvoerder Sergio Ramos kreeg van een Chinese club. De 33-jarige verdediger vroeg het bestuur gratis te mogen vertrekken maar dat stuitte op een njet bij Perez. “Ik heb hem gezegd dat het niet mogelijk is. We zullen met de Chinese club praten maar het kan niet dat Real Madrid zijn aanvoerder gratis laat vertrekken.”

Over de vermeende interesse van Real in PSG-vedetten Neymar en Kylian Mbappé was Perez ook duidelijk. Hij ontkende dat er gesprekken worden gevoerd tussen de clubs. Met coach Zinédine Zidane sprak hij evenmin over een mogelijke transfer van de topspitsen.

“Ik heb met Zidane niet gesproken over Mbappé of Neymar. Niet met Zidane en ook niet met iemand anders”, aldus nog Perez.