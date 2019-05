Wil je graag vader worden? Dan blijf je beter van de steroïden af

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er zich een opmerkelijke paradox voordoet bij mannen die zich in de fitness afbeulen en steroïden nemen: hun pogingen om er aantrekkelijker uit te zien voor vrouwen maken hen net onvruchtbaar.

Het gebruik van steroïden om er zo gespierd mogelijk uit te zien en het innemen van pillen tegen kaalheid kunnen wel eens desastreuze gevolgen hebben. Zo hebben onderzoekers van de Amerikaanse Brown University en de Britse University of Sheffield ontdekt dat die ingrepen de vruchtbaarheid van mannen kunnen beschadigen. Het fenomeen wordt de Mossman-Pacey-paradox genoemd, naar de ontdekkers ervan.

“Ik begon te merken dat er mannen binnenkwamen om hun vruchtbaarheid te laten testen en dat ze vaak enorm waren in omvang”, zegt Dr. James Mossman in een interview met de BBC. “Ze proberen er reusachtig uit te zien, alsof zij het toppunt van evolutie zijn. Maar in werkelijkheid maken ze zichzelf ongeschikt voor voortplanting, want zonder enige uitzondering had niemand van hen sperma in hun zaadlozing zitten.”

Ironisch

“Is het niet ironisch dat mannen naar de fitness gaan om er prachtig uit te zien, grotendeels om vrouwen aan te trekken, maar dat ze zo net hun vruchtbaarheid om zeep helpen”, zegt coauteur en professor Allan Pacey. “Ik gok dat zo’n negentig procent van de gebruikers van steroïden uiteindelijk onvruchtbaar wordt. Er mag dan wel enige ironie in schuilgaan, het is toch belangrijk dat deze boodschap jonge mannen bereikt.”

Hormonen stilgelegd

Anabole steroïden maken dat de hypofyse in de hersenen valselijk denkt dat de teelballen in overdive gaan en daarop reageert ze door de productie van de hormonen FSH en LH stil te leggen. Het zijn net die twee sleutelhormonen die zorgen voor de productie van sperma.

Eenzelfde fenomeen speelt zich af bij sommige medicatie tegen kaalheid. Het medicijn finasteride verandert hoe testosteron wordt verwerkt in het lichaam. Het kan dan wel het haarverlies beperken, mogelijke neveneffecten zijn erectieproblemen en een verminderde vruchtbaarheid.