Flitspaal aan Ethias Arena flitst ook voorbeeldige chauffeurs: “Het zijn testfoto’s”

Hasselt -

Een flitspaal op de grote ring in Hasselt zorgt bij menig chauffeur voor verwarring. Ook al passeren ze de camera net voorbij de Ethias Arena met een snelheid ver onder de toegelaten 90 km/uur, toch zien ze de flits van een camera. Bij de politie LRH hebben ze daarover de jongste dagen ook al enkele opmerkingen binnengekregen. “We hebben het even nagevraagd. Blijkbaar gaat het om testfoto’s die door het systeem worden gemaakt. Op die manier lijkt het dus dat je bent geflitst, maar het is niet zo. Die bestuurders gaan er dus ook nooit iets van horen”, zegt Dorien Baens, woordvoerder bij de politie.