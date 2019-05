Chris Janssens (Vlaams Belang): “Toegang tot sociale zekerheid voor nieuwkomers beperken”

N-VA-voorzitter Bart De Wever start dinsdag aan zijn gesprekken met het oog op de vorming van een Vlaamse regering. Voor Vlaams Belang schuift Vlaams fractieleider Chris Janssens mee aan tafel. Breekpunten zal de partij daarbij niet meteen op tafel leggen, maar Janssens licht wel al een tipje van de sluier.

“We gaan met open vizier dat gesprek tegemoet, het is een eerste uitwisseling van ideeën. We moeten met twee Vlaams-nationalistische partijen dit unieke momentum grijpen voor een rechts en kordaat beleid waar de kiezer blijkbaar naar snakt”, zo zei Janssens in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “We gaan niet meteen spreken over breekpunten. Je moet in alle ernst onderhandelen. Iedere partij heeft zijn lijstje met aandachtspunten. Bij ons zijn dat de punten waarmee we naar de kiezer zijn getrokken. Maar we zijn ondertussen een volwassen partij van 40 jaar, wij zijn bereid om al onze energie en kracht in beleidsverantwoordelijkheid om te zetten.”

N-VA-kopstuk Theo Francken riep Vlaams Belang eerder op om af te zien van onrealistische en onhaalbare eisen, zoals de migratiestop. Volgens Janssens is zo’n migratiestop iets wat op federaal niveau besproken moet worden. Hij wil de onderhandelingen op Vlaams niveau ook niet via de media voeren, maar licht toch al een tipje van de sluier over de standpunten waarmee zijn partij naar de gesprekken met N-VA-voorzitter Bart De Wever trekt. “Je kan op het Vlaamse niveau wel de aantrekkingskracht van ons land met het uitgebreid sociaal vangnet verminderen en de toegang voor nieuwkomers tot de sociale zekerheid beperken. Ik denk dat dat de logica zelve is.”

Zelfreflectie

N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid in Vlaanderen. Er zou dus sowieso een derde regeringspartner nodig zijn. Welke partij geniet bij Vlaams Belang de voorkeur? “De centrumrechtse partijen zijn de eerste die in aanmerking komen. Ik kijk naar Open Vld”, aldus Janssens. Al moeten de Vlaamse liberalen volgens hem wel aan “zelfreflectie doen”. Hij verwijst daarbij naar een enquête van Het Laatste Nieuws, waaruit zou blijken dat een groot deel van de kiezers van N-VA, maar ook van Open VLD en CD&V, tegen het cordon sanitaire zijn.