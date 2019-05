Alken -

Een autobestuurder is dinsdagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval op de expresweg (N80) in Alken. Even voor de afslag Sint-Joris verloor de man de controle over het stuur van zijn auto. Het voertuig kwam op z’n dak in de gracht terecht. De man - die niet meer op eigen kracht uit het wrak kon kruipen - werd door de brandweer bevrijd. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.