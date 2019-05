Absurde beelden: aanschuiven op de Everest door overvloed aan toeristen

Goedkope expedities naar de hoogste berg ter wereld lokken jaarlijks honderden toeristen naar Nepal, maar niet iedereen kan de loodzware klim aan. De voorbije twee maanden stierven al elf bergbeklimmers die de Mount Everest wilden overwinnen. Door de drukte moeten klimmers aanschuiven om de top te bereiken, en dat levert absurde beelden op. Een cineast nam ook een verontrustende foto: de toeristen wachten op de ‘Hillary Step’ terwijl er “levenloze zielen” onder hun voeten liggen.

Zaterdag stierf Robin Fisher toen hij de Everest afdaalde. De 44-jarige Brit overleed door “uitputting, verzwakking en vertragingen door de talloze toeristen”. Een week voor hij de hoogste berg ter wereld probeerde te beklimmen, filmde hij een vriend op een bergflank in Nepal, terwijl de toppen van de Everest al in zicht waren. “Het is misschien een verrassing”, klinkt het in de video. “Maar het is loodzwaar werk.”

Intussen raakte bekend dat er sinds zaterdag nog een elfde dodelijk slachtoffer is gevallen. Een Amerikaanse klimmer (61) is tijdens een afdaling aan de Nepalese kant van de berg plots overleden. De man was via de Nepalese kant aan het afdalen, maar over de oorzaak van het overlijden is geen verdere informatie bekend. Volgens de Nepalese minister voor toerisme was hij in goede conditie en bereikte hij maandagavond veilig en wel de zuidelijke col, op 7.900 meter hoogte, maar stierf hij plots.

Commercialisatie van klimexpedities

Een Canadese cineast en avonturier getuigde over de chaos en “slachtpartij” op de Hillary Step (een stuk verticale rots nabij de top van de berg, nvdr.). De man probeerde andere bergbeklimmers nog te waarschuwen voor de gevaarlijk beklimming, maar sommigen onder hen overleefden het niet. “We jagen allemaal een droom na, maar onder onze voeten liggen levenloze zielen”, schreef de Canadees.

Sinds de start van het klimseizoen zijn op de Everest al elf dodelijke slachtoffers gevallen. Sherpa’s, gidsen en andere klimmers wijzen het slechte weer, de toegenomen drukte en commercialisatie van klimexpedities met de vinger. Volgens hen proberen te veel mensen met veel weinig ervaring en slecht materiaal de berg op.

Ook de toegenomen drukte is een factor. Omdat de routes op de Everest bijzonder gelimiteerd zijn, kan drukte zorgen voor file. Op extreme hoogte kan al erg snel hoogteziekte optreden door het gebrek aan zuurstof. Dat in combinatie met uitputting en extreme koude kan al snel fatale gevolgen hebben.